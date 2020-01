Magazine E a saga continua

Quem pensou que a saga Velozes e Furiosos pararia no oitavo filme, pensou errado. Com previsão de estreia para 21 de maio, o nono longa da sequência tem a volta do elenco principal e promete invadir a telona abusando ainda mais do combo explosões, velocidade e brigas acrobáticas. A sinopse do filme, que terá direção de Justin Lin, ainda não divulgada, mas é claro que Vin Di...