Magazine E a biblioteca para adultos?

A Biblioteca Infantil do Centro Cultural Oscar Niemeyer está pronta, mas e o espaço para os adultos, quando sairá do papel? De acordo com a Secretaria Estadual de Cultura, a expectativa é que a Biblioteca Virtual e a Biblioteca Adulto sejam inauguradas a partir do segundo semestre. O CCON aguarda a conclusão do processo de licitação para aquisição do sistema de seguranç...