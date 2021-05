Magazine Dwayne Johnson diz que perguntavam se ele era 'menino ou menina' Atualmente, a estrela de Hollywood também vem respondendo a perguntas sobre rumores de uma futura disputa pela presidência dos Estados Unidos

O ator e ex-lutador Dwayne Johnson, 49, conhecido como The Rock, disse que costumavam perguntar se ele era uma menina. Ele contou, segundo o Page Six, que as pessoas que conhecia ficavam confusas com suas "feições suaves" quando era criança. "Eu diria que entre as idades de 7 e 11 anos, as pessoas pensavam que eu era uma garotinha porque eu tinha feições muito suaves...