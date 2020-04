Ir até uma livraria e passar horas analisando as seções e prateleiras, descobrir títulos e autores novos e, quem sabe, dar uma espiadinha nas páginas internas das obras é uma das tantas atividades que está suspensa por tempo indeterminado. O momento é de adaptação à nova realidade on-line. Boa parte dos leitores já tinha o costume de pesquisar e comprar livros pela internet, mas chegou a vez das livrarias reinventarem o contato com o público e suas vendas.

Mesmo com a praticidade do formato em e-book, há quem não abra mão dos exemplares físicos. Desde que foi anunciada a quarentena, livrarias se viram obrigadas a fechar suas portas, sem previsão de retorno. A providência que parte dos estabelecimentos tomou foi de migrar os atendimentos para o digital, facilitar as compras à distância e garantir a entrega dos livros nas casas dos clientes. “No começo, ficamos receosos. Achamos que só os amigos e clientes fiéis entrariam em contato, mas agora vemos que a saída está boa e que as pessoas estão aderindo”, diz Natália Garcêz, gerente da Livraria Palavrear.

As redes sociais da livraria sempre mantivera constância de postagens com exemplares do acervo, algo que foi intensificado no último mês. Na descrição do perfil do Instagram da livraria, está disponível um link com a lista dos títulos que possuem em estoque no momento. Contudo, se a pessoa que entrar em contato precisar de uma ajuda, o estabelecimento se mostra disponível para sugerir também. “Pedem muitas indicações de livros nas mensagens que nos mandam. Também postamos sempre sugestões e indicações nas redes sociais e, geralmente, são esses os que mais saem”, revela a gerente.

Para fazer o pedido, as livrarias estão investindo no mesmo formato de atendimento: os interessados entram em contato por mensagem, conferem se o exemplar que procuram está disponível, decidem a melhor forma de pagamento e combinam a entrega. “As pessoas podem entrar em contato pelas redes sociais, Instagram e Facebook, ou pelo WhatsApp. Pensando na facilidade e na segurança de todos, os pagamentos estão sendo feitos por transferência bancária, mas também damos a opção do cartão de crédito na entrega. São raros os pedidos com pagamento em dinheiro”, explica Natália.

Rompendo fronteiras

Apesar da vantagem da rapidez na entrega feita por uma livraria local, que pode acontecer ainda no mesmo dia, há a opção de compra em estabelecimentos de outros Estados. No caso da livraria de publicações independentes O Jardim, que fica dentro do Evoé Café com Livros, no Setor Sul, a maior parte do público que realiza as compras pela internet é de fora de Goiás. “Temos no acervo hoje cerca de 500 itens disponíveis, de mais ou menos 70 publicadores”, conta a idealizadora do espaço Larissa Mundim. Ela atribui esse alcance à proposta de ser uma livraria alternativa e à diversidade de artistas e autores que possuem livros, zines e publicações gráficas à venda no local, de diferentes partes do Brasil. Por serem independentes, investem na divulgação pela internet.

O Jardim já realizava grande parte do contato com os clientes de forma on-line e, agora, abre as mensagens também para os goianos. “Como a proposta do espaço era de existir junto com o café do Evoé, passamos agora para um atendimento simplificado”, explica Larissa. “Não temos uma loja on-line; então, o contato é todo feito por mensagens por intermédio dos canais web. Além das postagens que já foram realizadas nas redes sociais, conversamos com cada um e atendemos a cada demanda particular”, diz. Para quem procura exemplares que fogem dos “clássicos” e das grandes editoras, a equipe do local se coloca à disposição para apresentar o acervo – à distância.