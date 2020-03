É quase como olhar pela lente da câmera. Sem o abraço e com a distância, a fotógrafa Rayssa Santana Guth, de 29 anos, é obrigada a aplicar no convívio com a própria mãe a tecnicidade da profissão. O cuidado se faz necessário com a aposentada Maria Conceição de Oliveira Guth, de 75 anos, que está no grupo de risco da pandemia do novo coronavírus. Elas estão juntas no mesmo apartamento, mas respeitando uma distância de pelo menos 1 metro uma da outra.

“A posição que eu assumi é um pouco mais radical, pois não quero correr o risco de ver minha mãe adoecer. Nesse momento, prefiro errar pelo excesso do que ver ela ir embora de nossas vidas por um descuido meu”, justifica Rayssa. Lidar com a falta de um abraço nesse momento vem se tornando um grande desafio para muita gente que é tão acostumada com afeto e hospitalidade. Não faltam histórias de pais afastados dos filhos e netos longe dos avós.

O gesto de abraçar faz parte da cultura do brasileiro. Pesquisas já revelaram que em países como Coreia do Sul, Estados Unidos e Inglaterra as pessoas abraçam menos do que no Brasil. “Isso deve estar ligado à questão da cultura da pessoalidade que remonta à Idade Média, em que há valorização dos indivíduos que fazem parte do nosso círculo de amizades, inclusive privilegiando-as diante da impessoalidade do direito moderno”, avalia a antropóloga Patrícia Emanuelle Nascimento.

Rayssa tomou essa decisão por ser a única que tem contato com o mundo externo. Ela é a responsável por fazer compras dos produtos que não são vendidos nos aplicativos, de pegar as encomendas na portaria do prédio e de descer para funcionar o carro para não arriar a bateria. “Uma vez, ela quis me ajudar; então, a chamei pelo nome completo e a mandei para o quarto de castigo. O mundo dá voltas. Estou morrendo de vontade de abraçá-la, mas não posso”, lamenta.

A fotógrafa conta que a mãe vem entendendo bem essa situação de manter uma distância uma da outra e também de permanecer em casa nesse período de quarentena. “Ela é a pessoa mais positiva e de fé que conheço na vida. Ela está tranquila, orando muito por todas as pessoas e pedindo proteção, saúde e compaixão. A gente vem conversando bastante de longe e, quando comemoro algum sucesso no teletrabalho, brincamos de bater as mãos a distância”, diverte-se.

Especialistas afirmam que o momento é muito delicado, já que a falta de convivência com amigos e outros familiares também colabora com o aparecimento de depressão, ansiedade e de vários outros traumas. “Nada substitui o contato e esse cenário pode desencadear a abertura de quadros psiquiátricos e piorar os já instalados, como por exemplo, de pessoas que sofrem de transtorno obsessivo compulsivo (TOC), ligados à organização e limpeza”, cita a psicóloga Ana Paula Matias.

De longe

Quem também não pode abraçar a filha é o instrutor da área de segurança privada Franceildo Francisco dos Santos, de 55 anos. “Nunca fiquei assim de forma forçada sem poder me aproximar dela. A gente tem consciência dessa crise e da nossa responsabilidade, mas é uma sensação muito ruim ficar longe”, conta. Os dois conversam todos os dias pela internet, mas para ele não tem o mesmo efeito. “Minimiza bastante o sofrimento, mas continua longe”, complementa.

A saudade de um abraço é de cortar o coração para Franceildo. Ele conta que no início da semana a filha, a enfermeira Amanda Ferreira, passou na casa dele e ficou do lado de fora dentro do carro conversando com os pais. Ele aproveitou a oportunidade e fez um cartaz e ficou segurando no portão com a frase: “Amanda, eu te amo”. “Quando passar esse período, vou dar todos os abraços que não posso agora”, ressalta ele, que mora com a esposa e com outra filha caçula.