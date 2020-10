Magazine Durante a pandemia de Covid-19, Brasil chega ao Dia de Finados de 2020 em luto profundo Mas, realmente estamos vivendo este luto na dimensão devida? “A gente vê que a situação atual é tão catastrófica que as pessoas se assustam, mas fazem um movimento de negação, diz psicóloga

No último mês de junho, quando o Brasil bateu a marca de 35 mil mortos pela pandemia de Covid-19, a doença superou os óbitos registrados no País durante o surto de gripe espanhola, há mais de cem anos. Em julho, quando as estatísticas bateram nas 85 mil mortes, a Covid já havia matado mais que acidentes de trânsito e assassinatos no País somados em todo o ano d...