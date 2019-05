Magazine Duquesa Meghan Markle dá à luz um menino Bebê é seu primeiro filho com o príncipe Harry

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, deu à luz um menino, o primeiro filho de seu relacionamento com o príncipe Harry, nesta segunda-feira (6). O bebê veio ao mundo às 9h50, pesando cerca de 3,2 quilos. O anúncio foi feito pelo próprio duque, que apareceu em frente ao Frogmore Cottage, residência do casal situada perto do Castelo de Windsor, para divulgar a novi...