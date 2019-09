Magazine Duplas sertanejas comandam o complexo A Casa domingo Israel & Rodolffo (foto) e Ivan & Alexandre animam palco musical do projeto instalado às margens da rodovia GO-020

As duplas sertanejas Israel & Rodolffo (foto) e Ivan & Alexandre comandam o palco do complexo A Casa neste domingo, a partir das 19 horas. Os ingressos custam R$ 198 (masculino) e R$ 154 (feminino), valores de inteira, primeiro lote, sujeitos a alteração de acordo com a demanda. Assinante do POPULAR tem desconto de 50% sobre a inteira na compra de até dois in...