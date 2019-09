Magazine Duplas Bruno & Marrone e Zezé Di Camargo & Luciano se apresentam no Complexo A Casa Duas das maiores duplas representantes da música sertaneja no Brasil são atrações desta sexta-feira (27) no Complexo A Casa

Duas das maiores duplas representantes da música sertaneja no Brasil são atrações desta sexta-feira (27) no Complexo A Casa. Bruno & Marrone e Zezé Di Camargo & Luciano fazem a alegria dos fãs do gênero. As duplas goianas se transformaram em ícones de um movimento musical que tomou conta do País a partir do início da década de 1990. O locutor de rodeio...