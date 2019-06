Magazine Dupla Zezé di Camargo e Luciano cancela show após problema em voo Os sertanejos seriam a principal atração da festa de São João de Imperatriz, no Maranhão

Os irmãos Zezé di Camargo e Luciano, acompanhados de mais 20 pessoas da sua equipe, não conseguiram decolar de São Paulo na manhã desta quarta-feira (12) e tiveram que cancelar o show na festa de São João de Imperatriz, no Maranhão. O voo da Latam sairia do aeroporto de Viracopos às 8h50 com conexão em Brasília e desembarcava em Imperatriz por volta do meio-dia. No ent...