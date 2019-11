Magazine Dupla Paulo & Fernando lança DVD no Vilão Premium O projeto conta com o hit Relacionamento Aberto, que já está tocando nas rádios do Brasil e tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube

A dupla sertaneja Paulo & Fernando (foto) lança nesta terça-feira, a partir das 22 horas, o DVD Ao Vivo em Brasília, no Vilão Premium. O projeto conta com o hit Relacionamento Aberto, que já está tocando nas rádios do Brasil e tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. A música é uma composição de Murilo Huff, Rafael Augusto, Ronael e Ricardo Vismark. A noi...