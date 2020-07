Magazine Dupla mineira Diogo e Menegatti gravam o primeiro DVD da carreira em live Além de canções autorais, os cantores colocaram no repertório músicas de duplas consagrados do estilo musical

A dupla sertaneja mineira Diogo e Menegatti grava, neste sábado (18), o primeiro DVD da carreira em live marcada para as 17h. A gravação será transmitida de Urbelândia, Minas Gerais. Além de canções autorais, os cantores colocaram no repertório músicas de duplas consagrados do estilo musical. Sucessos de Bruno e Marrone, Leonardo, Chitãozinho e Xororó, Zezé d...