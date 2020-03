Magazine Dupla Matheus & Kauan comemora dez anos de carreira e diz que música conforta as pessoas Em comemoração aos anos de parceria, dupla lança em abril novo DVD e planeja parcerias com artistas de outros gêneros musicais

Para comemorar os dez anos de carreira, a dupla sertaneja Matheus & Kauan lança em abril novo DVD e planeja parcerias com artistas de outros gêneros musicais. “Nós adoramos inovar. Assim como já gravamos com Anitta e com Biquíni Cavadão, ao longo de 2020, querermos outras parcerias que fujam do nosso quadrado”, afirma Matheus, sem entrar em detalhar os nomes...