Magazine Dupla Israel & Rodolffo participa de live de São João ao lado de Bell Marques

Novo clipe com participação do forrozeiro Wesley Safadão, milhões de visualizações em minutos e a música Faz Amor Comigo Só Hoje já está entre as mais tocadas em todas as plataformas digitais. Desde que Rodolffo saiu do Big Brother Brasil 21, a dupla sertaneja que forma ao lado de Israel nunca mais foi a mesma. Os dois estão colecionando marcas nunca atingidas nos...