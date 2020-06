Magazine Duo Pedro Vaz e Jefferson Amorim apresenta live nesta sexta-feira direto de Brasília A transmissão do show será no canal do Teatro da Casa Thomas Jefferson no YouTube

Depois de voltar de uma temporada de sete shows na França e na Suécia em janeiro, o duo Pedro Vaz (viola caipira) e Jefferson Amorim (contrabaixo), faz a primeira live nesta sexta-feira (5), a partir das 20 horas, no Teatro da Casa Thomas Jefferson, em Brasília. A transmissão será no canal do espaço no YouTube (no endereço ctjonline). O repertório será fo...