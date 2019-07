Magazine Duo feminino faz show no Sesc Centro

As cantoras Clécia Santana e Milla Tuli (foto) apresentam na segunda-feira, às 18 horas, o show Fim de Férias na Varanda do Sesc Centro. Na apresentação, as duas cantoras, cada uma com 15 anos de estrada, tocam clássicos da MPB, samba, bossa e também música autoral. Milla é violonista e compositora e começou a cantar aos 14 anos e o primeiro álbum foi lançado em 2017,...