Magazine Duo Cat Dealers abre fim de semana no complexo A Casa Projeto eletrônico traz no repertório da apresentação na capital sucessos como Calabria, Sober, Sunshine e Tô de Férias

Lugui e Pedrão são os jovens DJs e produtores musicais por trás do projeto Cat Dealers, um dos mais conhecidos nomes da cena eletrônica brasileira. Nesta sexta-feira, eles comandam A Casa – 799. Isto porque, este ano, o lançamento da festa 800 será no Vale Encantado do complexo A Casa. Os sucessos Gravity e Your Body (Remix), cujo número de streams ultrapassa...