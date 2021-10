Magazine Duo Bicicleta Sem Freio comemora retorno às ruas Como novo painel aberto à visitação nesta terça-feira (5/10) em Goiânia, muralistas goianos participam do festival de arte NaLata, em São Paulo

Se no primeiro momento da pandemia eles tiveram que se conformar com as telas e o ambiente de casa, o duo Bicicleta Sem Freio (@bicicletasemfreio) comemora o retorno ao trabalho que os leva presencialmente para os quatro cantos do mundo: a criação de painéis e murais em larga escala. Os goianos Douglas de Castro, que assina Dojla, e Renato Reno formam a dupla de ilus...