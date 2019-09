Magazine Duo Ítaca abre série de concertos no CCUFG Clarinetista Paula Pires e pianista Horacio Gouveia apresentam-se, com entrada gratuita, sujeita a lotação

O Duo Ítaca, formado por Paula Pires (clarinete) e Horacio Gouveia (piano), abrirá a temporada da série Concertos Didáticos para Juventude. A apresentação ocorrerá nesta quarta-feira, às 20 horas, no Centro Cultural UFG, no Setor Universitário. Com entrada gratuita, sujeita a lotação do espaço, o concerto possui direção artística de Ana Flávia Frazão e coordenação...