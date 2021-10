Magazine 'Duna' documenta o perigo real de líderes messiânicos, diz diretor Denis Villeneuve Considerado um dos nomes mais autorais de Hollywood, Villeneuve, de 54 anos, já enfrentou muita responsabilidade em produções como "Blade Runner 2049", de 2017, que imagina um futuro para o clássico de 1982

O medo mata a mente, diz um dos mantras de "Duna", mas foi um ataque do coração que matou Arthur Jacobs, produtor hollywoodiano por trás de "O Planeta dos Macacos" e o primeiro a tentar levar o livro de ficção científica de Frank Herbert para as telonas, em 1973. O que já seria uma produção milionária com David Lean virou um projeto grandioso até demais nas mãos d...