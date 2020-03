Magazine Dudão Melo faz jam session com Coletivo Superjazz nesta quarta-feira (4) Evento comemora 15 anos do projeto, e vai reunir, além do DJ, músicos do jazz que atuam em Goiás

O produtor e DJ Dudão Melo, criador, há 15 anos, do Coletivo Superjaz apresenta nesta quarta-feira (4), a partir das 22 horas com músicos de jazz no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Para a apresentação, foram convidados os músicos Evaldo Robson (saxofonista e flautista), Manassés Aragão (trompetista) e Sérgio Pato (percussionista). Ao lado do DJ, eles farão um ...