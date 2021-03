Magazine Duas estreias na TV a cabo

Nesses tempos de necessária reclusão por conta da pandemia do coronavírus, a televisão acaba sendo uma grande parceira das famílias para momentos de lazer. E, neste sábado, a programação dos canais de TV por assinatura traz duas estreias: o sul-coreano Invasão Zumbi 2: Península e Do Fundo do Mar, ambos longas de terror. Para quem curte filme brasileiro, o Canal ...