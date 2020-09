Magazine Duas décadas após dividir o País com sua trama polêmica, Laços de Família volta à grade Globo O simples anúncio do retorno da trama – já reprisada em 2005, na Globo, e em 2016, no Canal Viva – foi suficiente para reavivar no público as emoções da novela escrita por Manoel Carlos

Helena, Edu, Camila e Alma Flora Pirajá de Albuquerque. Personagens que desfilaram pelas esquinas do Leblon, no Rio de Janeiro há duas décadas, vão estar de volta à tela da TV Globo na reprise de Laços de Família, no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de segunda-feira. O simples anúncio do retorno da trama – já reprisada em 2005, na Globo, e em 2016, no Canal Viva – foi s...