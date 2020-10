Magazine Drone filma surfista e baleia surfando juntos na Austrália; veja Cena ocorreu em Seven Mile Beach

Duas baleias-de-bryde pareciam interessadas em um cardume próximo ao pico onde estavam os surfistas em Seven Mile Beach, em Nova Gales do Sul, no último dia 30. Enquanto se alimentavam, uma delas aproveita pra dar uma surfadinha. As imagens foram captadas pelo fotógrafo Daniel Cook, morador de Sydney, que passeava pela região naquele dia. ...