Magazine Drinques para deixar o corpo aquecido em temperaturas amenas de Goiânia Receitas criativas e saborosas com destaque para os destilados da estação, como o conhaque, vinho tinto ou uísque

Quando a temperatura fica mais amena em Goiânia e os termômetros marcam menos de 20 graus, todo goiano que se preze sabe que é hora de tirar o casaco do guarda-roupa e tomar aquela bebida quente para espantar o frio. Nada melhor que preparar em casa um drinque saboroso com ingredientes que deixam o corpo mais aquecido, com destaque para os destilados da estação,...