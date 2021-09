Magazine Drew Barrymore chora ao visitar a clinica psiquiátrica onde ficou internada Ela esteve no local para a estreia da 2ª temporada do seu talk show The Drew Barrymore Show.

Drew Barrymore, 46, chorou ao visitar a instituição de saúde mental, em Los Angeles, onde foi colocada aos 13 anos e permaneceu por uma ano e meio. Ela esteve no local para a estreia da 2ª temporada do seu talk show The Drew Barrymore Show. "Eu era uma criança realmente selvagem e fiquei tão fora de controle que ninguém sabia o que fazer comigo. Eles me trouxeram aqui n...