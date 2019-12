Magazine Drama 'Aqueles que Ficaram', do diretor Barnabás Tóth, estreia nesta quinta-feira (26) em Goiânia

Representante oficial da Hungria no Oscar 2020 de melhor filme internacional, o drama Aqueles que Ficaram, do diretor Barnabás Tóth, estreia nesta quinta-feira (26) em Goiânia. Se vencer, será a terceira estatueta para o País, que já venceu com Filho de Saul (2015) e Mephisto (1981). Aqueles que Ficaram toca em uma ferida ainda aberta: o Holocausto. A adolescente Klara (Abigél...