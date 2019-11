Magazine Drake canta em português com MC Kevin O Chris em remix de 'Ela é do Tipo' O remix é uma celebração de Drake por sua primeira passagem pelo Brasil, em apresentação no Rock in Rio em setembro

A polêmica passagem de Drake pelo Brasil rendeu pelo menos um fruto mais sólido: nesta quarta-feira (6), o rapper lançou seu remix oficial de Ela É Do Tipo, o sucesso do MC Kevin O Chris. Na música, Drake canta um verso original e um refrão em inglês, mas também arrisca no português. "Família, está oficialmente lançada #ElaÉDoTipo com o ...