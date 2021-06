Magazine Drag queen goiana lança disco que une arrocha, sofrência e axé Kika Boom estreia o disco Kikadão Vol. 1, considerado um caldeirão de brasilidades

Uma sopa de brasilidades dentro de um prato pop. É assim que a drag queen Kika Boom descreve o Kikadão Vol. 1, seu mais novo trabalho disponível nas plataformas digitais. Tem de tudo no álbum: de arrocha para dançar coladinho, passando pela sofrência para cantar no chuveiro, até chegar na malemolência do axé. “Todos esses ritmos brasileiros dentro de uma estrutu...