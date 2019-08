Magazine Doze esculturas robotizadas compõem a mostra “Fantástico Mundo Marinho”

Está aberta a visitação, no Shopping Cerrado, exposição Fantástico Mundo Marinho, que segue em cartaz no local até 1º de setembro. Doze esculturas robotizadas, algumas com mais de 15 metros de comprimento, compõem a atração gratuita que oferece uma imersão no universo do fundo do mar. Criaturas marinhas estão distribuídas pelos corredores do centro de compras. As escultu...