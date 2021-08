A vida de Luiz Gama é parte importante da história do abolicionismo no Brasil. Mas pouca gente conhece. Poeta, jornalista e advogado, Gama foi responsável, no século 19, pela libertação de mais de 500 pessoas vítimas da escravidão. Esse homem é o personagem central do filme Doutor Gama, dirigido por Jeferson De, que entra neste sábado no catálogo do Globoplay, logo após sua estreia nos cinemas.

Baseado na biografia de Luiz Gama, o longa traz no elenco César Mello, Angelo Fernandes e Pedro Guilherme como o protagonista. Mariana Nunes, Isabel Zuaa, Romeu Evaristo, Teka Romualdo, Higor Campagnaro, Johnny Massaro, Erom Cordeiro, Daniel Rocha, Dani Ornellas e Zezé Motta também fazem parte do elenco.

O filme, com roteiro de Luiz Antônio, acompanha a história de Gama. Apesar de nascido do ventre livre de Luiza Mahin (Isabel Zuaa), aos 10 anos foi vendido como escravo pelo próprio pai português a mercadores de pessoas para o pagamento de dívidas de jogo. Em São Paulo, mesmo escravizado, conseguiu se alfabetizar com a ajuda de um aluno da faculdade de Direito.

O interesse pelas letras o fez seguir estudando. Gama conquistou a própria liberdade, se tornando um respeitado advogado autodidata, além de ser reconhecido como importante abolicionista e republicano. Ao longo de sua trajetória ajudou a libertar e garantir o direito de pessoas em condição de escravidão.

Belgravia

Escrita pelo premiado autor Julian Fellowes e baseada no romance best-seller homônimo, a série de época Belgravia estreou com exclusividade no Globoplay. Entremeada por intrigas e escândalos da sociedade britânica do século 19 e ambientada em um período de fortalecimento da classe comercial e industrial, a história começa às véspera da Batalha de Waterloo quando a família em ascensão social Trenchard aceita um convite para um baile realizado pela duquesa de Richmond. Décadas depois, os eventos e segredos daquela noite fatídica continuam a ecoar na Belgravia.

A nova história de Fellowes se baseia em fatos históricos, como o conflito entre os ingleses e o exército de Napoleão Bonaparte em 1815, na chamada Batalha de Waterloo. O baile da Duquesa de Richmond foi um evento que de fato aconteceu. Tanto na ficção quanto na vida real, os homens presentes na festa precisaram se juntar às tropas.

Na história, Sophia Trenchard se despediu para sempre de seu amado Edmund, sobrinho da duquesa, durante esse evento, desencadeando todas as reviravoltas da série. Inclusive, a própria trama envolvendo o soldado e a jovem é baseada em um fato dessa época.

Para quem gosta de histórias de drama de época, o Globoplay oferece outros títulos do mesmo gênero, como Sanditon, Poldark – Herói de Guerra, Morte e Rouxinóis e Babylon Berlin.