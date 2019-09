Magazine Doses homeopáticas Após afastamento dos palcos para tratamento contra depressão, comediante Whindersson Nunes apresenta show inédito em Goiânia

O comediante Whindersson Nunes é o típico humorista nascido junto ao boom digital. Do Piauí, o artista começou a fazer vídeos para seu canal no YouTube quando ainda tinha 15 anos. No início, queria apenas testar piadas e conquistar likes. O resultado foi uma avalanche de seguidores. Hoje, aos 24 anos, o piauiense acumula esquetes nas redes e shows em palcos de ...