Magazine Dos palcos para o cinema e a telinha

Foi também no início dos anos 1960, então com 25 anos, que Flávio Migliaccio estreou no cinema em O Grande Momento, de Roberto Santos, considerado um dos precursores do Cinema Novo. Participaria ainda de clássicos do cinema brasileiro como Cinco Vezes Favela - ele pode ser visto no segmento Um Favelado, de Marcos Faria, e co-escreveu Pedreira de São Diogo, com Leon Hi...