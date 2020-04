Magazine Dos cadernos para os cardápios

Algumas vezes, as receitas dos cadernos de família saem direto das páginas amareladas para os cardápios de restaurantes da cidade. O pudim na lata do Caseratto, por exemplo, é receita da avó de um dos proprietários, o empresário Rafael Dâmaso. No Las Nenas Bistrô, o caderno de receitas é ingrediente fundamental no cardápio que eles definem como “comida afetiva”. Muit...