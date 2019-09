Magazine Dormir bem, fazer exercícios físicos e cuidar das emoções ajudam a turbinar a imunidade do organismo Hábitos cotidianos mais saudáveis podem reforçar do sistema imunológico

O sistema imunológico pode ser comparado a um verdadeiro exército, sempre de prontidão. Do outro lado da trincheira, germes, bactérias, vírus e outros invasores à espera do melhor momento de atacar e colocar em risco a saúde do ser humano. Como uma tropa de elite, as milhões de células do sistema vivem de prontidão para neutralizar e matar qualquer ser que pos...