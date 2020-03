A exemplo de empresários pelo País que têm reclamado dos decretos restritivos para combater o coronavírus, nesta terça-feira (24), um dos sócios do Bahrem, em Goiânia, se manifestou nas redes sociais criticando a ordem do Governo do Estado para fechamento do comércio para conter o avanço do vírus.

"Estou muito triste com o que vamos passar. Imagina os inúmeros funcionários que vamos demitir e, mais ainda, a mensagem de vários outros pedindo o que comer! Parabéns, governador. O senhor quebrou o Estado", publicou o empresário Juliano Carrilho, que também é um dos proprietários do Serena Steak, na capital.

Ele ainda rebateu as críticas imediatas que recebeu, disse que esse era seu pensamento e voltou a criticar o governador Ronaldo Caiado (DEM). "Podia ter um governador precavido e que não deixasse o Estado parar, iríamos ver o atraso de vida que vamos viver", afirmou. Juliano ainda frisou que tem três amigos diagnosticados: "Nenhum relatou nada a não ser estar resfriado, sem sentir cheiro, nem gosto".

Em seguida, as postagens foram apagadas. Os outros seis sócios, donos do Bahrem, publicaram uma nota conjunta com um pedido de desculpas e explicando que essa foi uma opinião individual e que não reflete o pensamento da empresa e da sociedade como todo. "Opinião totalmente particular e feita no calor do momento", disse um dos sócios Izídio Inácio ao POPULAR.

"O Bahrem formado pelo Bahrem Bar, Bahrem Burguer e Novo Bahrem, apóia a quarentena proposta pelo Organização Mundial de Saúde e respeita o Decreto de Emergência assinado pelo Governador Ronaldo Caiado. Estamos seguindo tudo que foi proposto para proporcionar saúde a nossos 250 colaboradores e clientes", escrevem no início da nota que você pode ler na íntegra no fim desta reportagem.

Outros empresários

Juliano, no entanto, não foi o primeiro empresário a se manifestar contra as medidas de contenção do vírus implementadas pelos governadores. Na segunda-feira (23), foi a vez do dono da rede de restaurantes Madero, Júnior Durski, que chegou a comparar número de mortes com índice de desemprego.

"O Brasil não pode parar dessa maneira. (...) Term que ter trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. (...) As consequências que teremos economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que vão morrer agora com o coronavírus. Não podemos [parar] por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer , (...) sei que é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil", disse no vídeo publicado por ele nas redes sociais.

O empresário Alexandre Guerra, que é um dos sócios da rede de restaurantes Giraffas chamou o home office ou teletrabalho de "tranquilidade". "Você que é funcionário, que talvez esteja em casa numa boa, numa tranquilidade, curtindo um pouco esse home office, esse descanso forçado, você já seu deu conta que, ao invés de estar com medo de pegar esse vírus, você deveria também estar com medo de perder o emprego?", afirmou em um vídeo.

No entanto, afirmou depois que essa não era uma opinião da empresa, mas sua enquanto conselheiro e acionista. Já quem falou em nome da empresa foi Luciano Hang, o dono da rede Havan e um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

"O efeito econômico causado pelo coronavírus no Brasil é de uma dimensão imensurável (...) Se todos nós fecharmos, quem vai pagar os salários? É como se fosse uma sinuca de bico agora. Temos que ter responsabilidade nesse momento. Primeiro, preservar vidas", declarou em live no Facebook na semana passada.

O empresário e publicitário Roberto Justus também protagonizou polêmica por sua opinião em relação às restrições como forma de combate ao coronavírus. No fim de semana vazou um áudio em que ele afirma ao apresentador Marcos Mion, que "quem entende um pouco de estatística vai perceber que (o número de mortes) é irrisório". "E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10% a 15% deles morrem (...) Esse isolamento vai custar muito mais caro", opinou.

Todos foram duramente criticados nas redes sociais. Leia posicionamento do Bahrem na íntegra:

O Bahrem formado pelo Bahrem Bar, Bahrem Burguer e Novo Bahrem, apóia a quarentena proposta pelo Organização Mundial de Saúde e respeita o Decreto de Emergência assinado pelo Governador Ronaldo Caiado. Estamos seguindo tudo que foi proposto para proporcionar saúde a nossos 250 colaboradores e clientes. Estamos Fechados desde o primeiro dia do decreto, pagamos o salário do mês de março proporcional aos dias trabalhados para que nossos funcionários possam ficar em casa e esperamos do Governo Federal medidas que ajudem o Setor de Bares e Restaurantes a se manter durante esse período. Para que nós empresários, durante a quarentena, possamos continuar a honrar com o salários de nossos colaboradores.

Durante a quarentena, além dos salários, também entregamos aos nossos funcionários uma cesta básica para reforçar o estoque de alimentos durante os 15 dias em que ficaremos no exílio necessário contra o Covid-19. Se o Decreto Estadual for prorrogado vamos providenciar novas cestas básicas para cada um deles. São mais de 250 famílias que dependem de nós.

Não reconhecemos e refutamos toda opinião contrária a decisão de não ficar em casa. O Bahem tem sete sócios e opiniões paralelas, ditas no calor do momento, por um deles não definem o pensamento e a postura da marca.

Somos a favor da vida e da saúde. Marca que sempre nos acompanhou nas nossas ações sociais. Durante muito tempo a renda do sanduíche BB Solidário foi revertida para projetos em creches, escolas, lar de idosos e porta de hospitais. Isso sem falar nas ações sociais promovidas por amigos do Bahrem, Bahrem Ajuda, em prol do bem, da saúde e do bem estar dos que mais precisam. Ações realizadas não por filantropia, mas por acreditar que juntos podemos transformar o mundo a nossa volta.

Temos orgulho de ser uma das melhores empresas do ramo de Bares e Restaurantes para se trabalhar. Parte de nosso time são funcionários antigos com quase uma década de casa. Todas as nossas ações levam em consideração o bem estar deles e de nossos clientes.

Por isso, permanecemos juntos, em casa, na certeza de que vamos vencer essa luta contra o Coronavírus e logo logo voltaremos a nos abraçar com uma cerveja gelada e muita alegria.