Magazine Dono da página “Te Sento a Vara” deverá indenizar goiano em R$ 100 mil por uso de foto O conteúdo, difundido para milhões de seguidores no Instagram, tinha como foto de perfil o rosto do autor, de 92 anos de idade, e publica frases consideradas depreciativas

O proprietário da página humorística “Te Sento a Vara” terá que indenizar em R$ 100 mil um idoso por uso indevido de imagem. O conteúdo, difundido para milhões de seguidores no Instagram, tinha como foto de perfil o rosto do autor e publica frases consideradas depreciativas. Conforme a sentença, a página chegou a comercializar produtos com essas reproduções. Responsável pela d...