Magazine Dona Raimunda, telespectadora

Em 1950, quando a TV chegou ao Brasil, uma família de retirantes deixava o interior do Ceará em busca de uma vida melhor no Sul. Saindo do sertão do Cariri, um casal e seus seis filhos pequenos (a mais velha tinha 11 anos de idade), iniciaram, num pau-de-arara, uma aventura temerária, mas movida pela esperança. Por dez dias, eles atravessaram estradas rudimenta...