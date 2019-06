Magazine Dona Onete convida a cair no carimbó em novo disco Lançado em streaming na semana passada, o álbum 'Rebujo' apresenta 11 canções que, juntas, formam uma festança paraense

Tem chamego e arrepio, tambor do norte, galante sedutor e mexe-mexe gostoso. Tudo coberto por uma boa dose de cachaça e açaí. No disco Rebujo, lançado semana passada no streaming, Dona Onete convida todo mundo para tirar os sapatos, colocar os pés na terra e cair no carimbó malemolente que a colocou entre as principais vozes da atual música brasileira.Prest...