Magazine Domingo no Circo recebe “Batuque, Canto e Viola” Espetáculo ocupa picadeiro no fim da tarde após realização de oficinas circenses

O projeto Domingo no Circo apresenta o espetáculo Batuque, Canto e Viola (foto), da Cia. Teatral Boca do Lixo, neste domingo, às 17 horas. Durante a peça, um trio de palhaços une bom humor, números circenses e músicas tocadas ao vivo, para falar sobre a preservação do meio ambiente. O espetáculo conta a história de uma família circense vinda do interior, que emba...