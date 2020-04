A pedida certa para o final de semana de páscoa é a tradicional tilápia de domingo. Em um preparo fácil e rápido para os marinheiros de primeira viagem na cozinha, o chef Angelo Carlos de Souza explica que as pessoas devem ficar atentas às condições dos olhos e escamas do peixe.

“A primeira e mais importante dica é verificar se os olhos do peixe estão transparentes e a guelra, vermelha. Em peixes frescos, os olhos ocupam toda a cavidade, são brilhantes e salientes”, ressalta o chef. Já as guelras amareladas e muco são maus sinais em uma tilápia. “Isso indica que não se trata de um peixe fresco. As escamas também precisam estar transparentes, firmes e resistentes”, indica.