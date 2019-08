Magazine Domingo de feijoada com Xande de Pilares e Harmonia do Samba

A banda Harmonia do Samba e o cantor e compositor Xande de Pilares (foto), ex-Revelação, são as principais atrações da segunda edição da Feijoada Sunset, neste domingo, a partir das 16 horas, no Espaço Sunset. O evento conta com show também de Marquynhos SP. Xande traz no repertório clássicos como Tá Escrito, que voltou às paradas como tema da novela das nove, A Dona do Pe...