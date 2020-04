Magazine “Dom” retrata personagem fascinante

Também escritor, Tony Bellotto está lançando o romance Dom, mas, por causa da pandemia, sessões de autógrafos que seriam realizadas em São Paulo e no Rio foram adiadas. “É baseado numa história real de um assaltante, Pedro Dom, que foi morto pela polícia do Rio no começo dos anos 2000.” Ele conta que se envolveu com o tema quando foi convidado pelo diretor Breno Silveira...