Magazine Doméstica Rose traz seu humor ácido a Goiânia

O espetáculo Rose, a Doméstica do Brasil, será apresentado neste domingo, às 19 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. Criada pelo ator mineiro Lindsay Paulino, Rose é uma mulher batalhadora que alcançou a fama após cantar Grelo, sua adaptação de Halo, hit de Beyoncé, de quem o ator é fã assumido. No espetáculo, a doméstica que só trabalha para “bicha rica”, lembra...