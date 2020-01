Magazine Dois pássaros e um farol O Farol, novo de filme de Robert Eggers, diretor de A Bruxa, traz Willem Dafoe e Robert Pattinson em história que mistura sonho e realidade

Em 2015 um canhão de luz foi jogado sobre o nome do estreante Robert Eggers, um jovem cineasta com pouco mais de 30 anos e que, segundo a crítica especializada, deixava ali sua marca na história do cinema de terror. A repercussão do longa A Bruxa, no entanto, alimentou o mostro da expectativa em torno do próximo projeto do diretor. Em seu novo filme, O Farol, qu...