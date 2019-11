Magazine Dois filmes que mostram visões diferentes sobre o mesmo ano Em O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio existe tecnologia avançada. Já em Blade Runner 2049, o futuro é catastrófico

Em O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio, em cartaz nos cinemas, um modelo ultramoderno de inteligência artificial do ano de 2049 volta até 2022. Com tecnologia avançada, ele é incansável e consegue se moldar ao ambiente e diluir-se em substâncias sintéticas. O ano de 2049 também aparece em Blade Runner 2049 (2017), sequência do clássico dirigido por Denis Villen...