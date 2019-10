Magazine Dois filmes de diretores franceses entram em cartaz hoje nos cinemas goianos A Luta de Classes fala sobre uma sociedade atual e o convívio com o diferente, e em Jessica Forever a violência e segurança criam uma trama brutal

A recente produção audiovisual francesa toma conta da programação de cinema de Goiânia, com a exibição de dois longas-metragens: A Luta de Classes e Jéssica Forever. Com olhares diferentes sobre a relação da atual efervescência cinematográfica da França, as obras apresentam histórias sobre família, amor, multiculturalidade e as relações com o outro. Em A Lut...