Magazine Dois espetáculos marcam encerramento do Festin no Teatro Goiânia

A terceira edição do Festival de Teatro Infantil de Goiás (Festin) será encerrado neste domingo (21) com a apresentação de mais dois espetáculos, sempre no Teatro Goiânia. O Festin é uma iniciativa da Cia. Flor do Cerrado em parceria com diversas companhias goianas e do Distrito Federal, e tem o apoio da Secretaria da Cultura de Goiás. Às 11 horas, será apresentado o esp...