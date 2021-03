Magazine Dois episódios de Bob Esponja são retirados do ar nos Estados Unidos Segundo o vice-presidente executivo de comunicações da Nickelodeon, David Bittler, o episódio vai deixar de ser veiculado "devido às sensibilidades em torno da pandemia"

Dois episódios do desenho animado Bob Esponja não serão mais exibidos pela Nickelodeon, nos Estados Unidos. Um deles devido a sensibilidade à pandemia e outro por ser inapropriado para crianças. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (31) por um representante do canal. Um dos episódios eliminados é o "Kwarantined Crab", no qual um inspetor de saúde faz um...