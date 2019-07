Magazine Dois arraiais encerram programação junina neste domingo

A saideira das festas juninas tem duas grandes festas se encerrando neste domingo em dois shoppings da cidade. Um deles é o Arraiá Anhanguera, no estacionamento do Shopping Cerrado, que começa a partir das 18h30. Entre as atrações da noite derradeira, haverá apresentação da Quadrilha Junina Renascer, por volta de 20h30. Já a dupla Rafael & Rondinelli (foto) faz o show d...